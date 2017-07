Teleselskabers trængte pengepund koster investeringer

En ny analyse foretaget af interesseforeningen Dansk Erhverv viser, at investeringerne i telesektoren, der laver alt fra bredbånd til mobilnetværk, er faldet. Det får Dansk Erhverv til at råbe vagt i gevær.

Dansk Erhverv sammenkæder faldet med prisudviklingen på telemarkedet, hvor stenhård konkurrence har halveret den gennemsnitlige danskers omkostninger til mobiltelefoni og internet.

- Når selskaberne er i hård konkurrence, så har de svært ved at retfærdiggøre store investeringer.

- Vi kan nu se, at virksomhederne har svært ved at komme op i det gear, de var i i 2008, siger chefkonsulent hos Dansk Erhverv, Poul Noer.

Det får Dansk Erhverv til at frygte, at Danmark vil falde bagud, når det kommer til teleinfrastruktur. Ikke mindst med tanke på den kommende 5g-teknologi, der vil gøre mobilt internet markant hurtigere end i dag.

Dansk Erhverv så gerne, at staten arbejdede for at gøre det billigere og mere attraktivt for teleselskaberne at investere.

- Selvfølgeligt er det selskabernes egen opgave at sørge for, at der er penge til investeringer i deres forretningsmodel. Men i dag er teleinfrastruktur kritisk infrastruktur.

- Så der er noget, der bør have mindst samme opmærksomhed, som når vi taler om transport eller kritisk infrastruktur på andre områder.

- Vi skal ikke støtte teleselskaberne ved at subsidiere markedet, men vi bør fjerne de fordyrende barrierer i lovgivningen, siger Poul Noer.

De barrierer, Dansk Erhverv gerne så fjernet, er blandt andet statens salg af frekvenser, lejeudgifter til master og lang sagsbehandlingstid hos kommunerne.