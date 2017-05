Teleselskaber vil bremse advokaters jagt på pirater

Men der er aldrig afsagt en eneste dom på området, og nu siger teleselskaberne stop for udleveringer.

Domstole udleverer titusinder af danskeres navne og adresser til advokatfirmaer, som kræver penge ind for piratkopiering.

Det skriver Berlingske Business.

På et år er krav om udlevering af navne og adresser på personer, der ejer en bestemt internetforbindelse, steget med omkring 250 procent.

26. april besluttede den norske højesteret, at Telenor ikke skal udlevere kundeoplysninger til den danske filmdistributør Scanbox Entertainment.

Begrundelsen var, at bruddet på Scanbox' ophavsret ikke var alvorligt nok til at forsvare, at Telenors kunder blev identificeret.

Telenor i Danmark har to gange forsøgt at gøre indsigelser ved byretten mod udlevering af kundeoplysninger. Selskabet har dog endnu ikke fået medhold.

Lige nu er en tredje sag under forberedelse ved retten på Frederiksberg.

- Vi synes, at der er et principielt retssikkerhedsmæssigt problem i, at domstolene reelt ikke tager stilling til, hvad der er vigtigst: Borgernes retssikkerhed eller advokatfirmaernes kommercielle interesser, siger Mette Eistrøm Krüger, juridisk direktør i Telenor, til Berlingske Business.

Hun peger på, at der endnu ikke er ført en sag ved domstolene.

- Der er faldet dom i en enkelt sag, og det var en udeblivelsesdom, fordi vedkommende ikke dukkede op, siger Mette Eistrøm Krüger.

I 2015 fik Telenor alene 6187 henvendelser om at få udleveret IP-adresser. I 2016 var det steget til 21.163.

Brancheorganisationen Teleindustrien i Danmark bakker op.

- Der er fuld opbakning fra branchen til Telenor for at tage denne kamp og beskytte kunderne mod mafialignende metoder, siger direktør Jakob Willer til Berlingske Business.

Teleselskabet Telia vil nu også kræve dybere stillingtagen hos domstolene, næste gang der kommer krav om udlevering af kundedata.