Teknikken driller hos KMD og giver problemer med e-Boks

- Vores leverandør KMD har desværre problemer, der påvirker funktionaliteten på e-Boks. Der arbejdes på højtryk for at få det udbedret. Vi beklager meget ulejligheden, skriver e-Boks mandag sidst på eftermiddagen.

Lidt før klokken 20 skulle app'en dog virke igen, oplyser e-Boks. Der er dog stadig problemer på andre platforme.

Problemerne har stået på siden mandag formiddag.

Hos KMD siger kommunikationschef Christoffer Hellmann, at der arbejdes på højtryk for at udbedre fejlen.

- KMD har i dag haft nogle driftsforstyrrelser, der har påvirket e-Boks. KMD er i tæt dialog med vores tekniske samarbejdspartnere på området og i fuld gang med at afsøge problemet og få det løst.

- Det er vores vurdering, at den igangværende udbedring ser ud til at have den ønskede effekt. Vi forventer en endelig afklaring inden for de næste par timer, skriver han i en mail mandag aften.