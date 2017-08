Tankskibe sender Mærsk-regnskab i milliardminus

Det viser regnskabet for første halvår, som er offentliggjort onsdag.

Aktionærerne i Mærsk-gruppen kan glæde sig over, at selskabets største forretningsben, rederiet Maersk Line, igen giver overskud i andet kvartal.

Hele 339 millioner dollar tjente koncernen på at sejle med containere. Det skyldes større efterspørgsel og højere fragtrater.

Til gengæld er der et langt hår i suppen i Maersk Tankers-divisionen, der kommer ud af kvartalet med et underskud på 483 millioner dollar (knap 3,1 milliarder kroner).

Det skyldes store nedskrivninger i værdien af selskabets tankskibe.

Nedskrivningen betyder, at A.P. Møller-Mærsk opnår et resultat efter skat for andet kvartal på minus 264 millioner dollar, svarende til 1,7 milliarder kroner.

Også APM Terminals, der driver havne i det meste af verdenen, var med til at trække regnskabet i den forkerte retning.

Selskabet angiver selv nedskrivninger i størrelsesordenen 250 millioner dollar i "få kommercielt udfordrede terminaler" som årsagen til, at havneforretningen leverede et underskud i størrelsesordenen 100 millioner dollar.

Ledelsen har bebudet, at man inden udgangen af 2018 vil beslutte, hvordan fremtiden for selskabets energidivision og de olierelaterede selskaber skal se ud.

Og selv om olietankerne altså lider under de lave oliepriser, tjener koncernen fortsat gode penge på at hive olie og gas op af undergrunden.

Maersk Oil gav således et overskud på 191 millioner dollar i kvartalet.

Hackerangrebet, der lagde store dele af Mærsks it-netværk ned i slutningen af juni, har ikke påvirket regnskabet for andet kvartal.

Det forventes dog, at problemerne i kølvandet på angrebet vil påvirke regnskabet for tredje kvartal negativt med et beløb på mellem 200 og 300 millioner dollar.