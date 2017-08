- Vores lokalkendskab kommer til nytte, når vi drøfter projekter med vores erhvervskunder, så derfor har vi erhvervsrådgivere i alle filialer, siger direktør Flemming Jensen, Møns Bank. Pressefoto

»Tæt på kunden« er et vidt begreb

Erhverv - 31. august 2017 kl. 08:49 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere landsdækkende banker mister for tiden kunder. Men hvor tager de hen? Bankforsker mangler at se tal på, at de små og mellemstore banker er vinderne.

- Ude på Sjælland er der ikke ret mange lokale banker. Så skulle du komme til Nordjylland. Sådan siger bankforsker og seniorrådgiver Lars Krull fra Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Han oplever, at bankerne konkurrerer om at være tæt på kunderne. Men ikke på samme måde.

- Spørger jeg en rådgiver i Danske Bank, siger hun ja til, at hun er tæt på kunderne. Spørger jeg i den lille lokale bank, siger rådgiveren der det samme, så jeg har konkluderet, at der er to måder at være tæt på. De store er det økonomisk, de små er det på personligt plan. Men samlet set kræver det et større personaleforbrug for de små og mellemstore banker at være tæt på kunderne. Til gengæld har de lokale ofte en særlig interesse i at understøtte det lokale samfund, forklarer Lars Krull.

Han er ikke er nervøs for de mindre bankers forretningsmodel, men han tvivler på, at de kan konkurrere på pris, hvad angår erhvervskunderne.

- Men jeg tror egentlig, at Sparekassen Sjælland-Fyn gør noget smart ved at byde sig til over for de kunder, der søger en mellemstor bank, tilføjer seniorrådgiveren.

Møns Bank, der har fire filialer i regionen, er tilfreds med udviklingen.

- Vi har siden finanskrisen udvidet vores aktiviteter og kundegrundlag med godt 50 procent, og antallet af kunder og basisdrift er styrket tilsvarende, siger direktør i Møns Bank Flemming Jensen, der var med til at åbne filial i Næstved i 2014 og i Vordingborg sidste år, mens et par mindre afdelinger er lukket.

