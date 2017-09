Tabsramte investorer i OW Bunker vil også sagsøge børsbanker

24 institutionelle investorer, der tilsammen led et tab på 767 millioner kroner på OW Bunkers krak, udvider et sagsanlæg til også at omfatte bankerne Morgan Stanley og Carnegie.

OW Bunker krakkede i efteråret 2014, kun kort tid efter at selskabet var blevet noteret på fondsbørsen.

Søgsmålet går på, at OW Bunker ikke informerede retvisende om sig selv forud for børsnoteringen, og at investorerne derfor købte aktier på et vildledende grundlag.

Morgan Stanley og Carnegie stod for børsnoteringen.

Ifølge Tomas Krüger Andersen, juridisk chef i ATP's investeringsafdeling, har investorerne truffet beslutningen efter at have set nærmere på nye oplysninger i et omfattende bilagsmateriale fra konkursboet.

- Det er vores vurdering, at bankerne har haft kendskab til OW Bunkers spekulationsaktiviteter, og at bankerne har medvirket til at vildlede investorerne.

- På den baggrund kan de efter vores vurdering gøres erstatningsansvarlige, siger han i pressemeddelelsen.