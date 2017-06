TV2 News finder ny kanalchef i egne rækker

TV2 har fundet afløseren for Mette Østergaard, der tidligere på måneden opsagde jobbet som chefredaktør for TV2 News.

54-årige Ulla Pors Nielsen har siden 2011 været event- og udviklingschef for TV2 Nyhederne og ansvarlig for produktionen af blandt andet dokumentarprogrammer. Det skal hun fortsat være.

- Hun har gjort det fremragende det seneste halve år. News er inde i en rigtig stærk udvikling, og Ulla Pors og hendes lederhold har masser af udviklingsplaner, som skal styrke kanalen yderligere, siger TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, i en pressemeddelelse.

Ulla Pors har tidligere været kanalchef for DR1, så hun ved en hel del om, hvad hun går ind til.

- For mig er det en spændende udfordring at kombinere mine journalistiske erfaringer med det at drive kanal, som jeg før har gjort med DR1.

- Jeg synes, vi på News dagligt beviser, at der mere end nogensinde er brug for kanalen til at fortælle os, hvad der sker og til at forstå udviklingen og sætte den i perspektiv, siger hun.

Mette Østergaard tiltrådte 1. januar 2015 som chefredaktør på TV2 News, men sagde for nogle uger siden sin stilling op til fordel for en post som chefredaktør på Berlingske.