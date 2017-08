TDC's kunder brugte syv gange så meget data på ferien

Det har ifølge TDC haft stor betydning for kundernes brug af mobil på ferien.

I juni trådte nye EU-regler i kraft, som forbyder europæiske teleselskaber at tage ekstra betaling, når deres kunder bruger mobilen i udlandet i et rimeligt omfang.

Koncernens regnskab for andet kvartal viser, at forbruget af mobildata i andre EU-lande syvdoblet i perioden.

En voldsom stigning, som ifølge koncernchef Pernille Erenbjerg dog håber fører til mere tilfredse kunder.

- Vi synes stadigvæk, at EU-reguleringen lægger en meget stor byrde på de nordeuropæiske teleselskaber, fordi rejsemønstrene er, som de er.

- Men hvis vi lægger det væk, så er vi egentlig glade for at se, at kunderne har taget godt imod det.

- Vi ved alle, at jo mere man bruger sine produkter og services, jo gladere og mere tilfreds bliver man, siger hun.

Som en konsekvens af de nye regler hævede TDC prisen på abonnementer på 20 kroner om måneden for nye kunder og 10 kroner for eksisterende kunder.

- Vores foreløbig konklusion er, at de prisstigninger, vi indførte før sommerferien, er lavet på baggrund af et regnestykke, der ser ud til at passe.

- Én ting er, hvor stort det egentlige forbrug viser sig at være. Noget andet er, hvordan forbruget fordeler sig på de enkelte lande og netværk, for det betyder også noget for vores omkostninger.

- Det ser heldigvis ud til at flugte meget godt med vores forventninger, siger Erenbjerg.

Hun forventer derfor ikke, at roamingreglerne får betydning for konkurrencesituationen på det danske mobilmarked.

- Jeg ved jo ikke, hvordan de andre selskaber tolker på tallene. Det ved vi nok først mere om efter tredje kvartal.

- Men på baggrund af de begrænsede forskydninger i kundetal, vi har set, så ser roamingregler ikke ud til at have skabt synderlig dramatik, siger hun.

TDC mistede 2000 private mobilkunder i andet kvartal. Tidligere kvartaler har dog set værre ud for koncernen, som samtidig kan glæde sig over, at fortjenesten i mobilforretningen er stigende.