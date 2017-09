TDC køber mobilselskabet Plenti for 74 millioner

TDC køber Plenti, der blev grundlagt i 2015, for et kontant beløb på 74 millioner kroner.

Købet glæder koncerndirektør Michael Moyell Juul fra TDC Group.

- Vi er glade for, at vi er nået frem til en aftale med Plenti. Det er en solid virksomhed med et stærkt team, der inden for en kort periode har fået rigtig mange kunder.

- Overordnet er opkøbet attraktivt både fra en finansiel og strategisk vinkel, siger Michael Moyell Juul pressemeddelelsen.

Ejerskiftet kommer ikke til at betyde nogen ændringer for de Plenti-kunder, som nu overgår til TDC. Hvis de altså fortsætter deres nuværende abonnementer.

Peter Mægbæk, der er direktør for Plenti, mener, at Plentis kunder får bedre vilkår fremover.

- Kunderne hos Plenti har et højt underholdningsforbrug, og den oplevelse vil blive endnu bedre, når kunderne får adgang til TDC's mobilnet, der er Danmarks bedste.

- TDC er landets største indholdsleverandør, så samtidig ser vi selvfølgelig også på, om vi kan styrke Plentis produkter med attraktivt indhold, siger Peter Mægbæk.

Ifølge Michael Moyell Juul fra TDC arbejdes der på, at få Plentis kunder indlemmet i TDC's netværk.

- Vores første prioritet i den nærmeste tid er at få kunderne over på vores netværk, der er et bedre netværk. Det kommer ikke til at koste kunderne noget.

- Som kunde kommer man ikke til at kunne mærke noget - de fortsætter til de samme priser og med de samme vilkår bare på et stærkere netværk - forhåbentlig snart, siger han.

I dag lejer Plenti sig ind på mobiloperatøren 3's netværk. Nu vil TDC indlede en dialog med operatøren om muligheden for at flytte kunderne over på TDC's mobilnet snarest muligt.

Plentis 90 medarbejdere fortsætter på uændrede vilkår.