Regeringen vil have flere til at investere i danske virksomheder ved at indføre lavere skat på aktieafkast.

Symbolsk og indviklet skattelettelse på aktier i sigte

Aktiekulturen i Danmark blegner, når vi sammenligner os med Norge og Sverige, hvor det er langt mere populært for private at investere i aktier, og hvor mange flere små og mellemstore virksomheder skaffer ny kapital via børserne.

Fremover skal de første 51.700 kroner beskattes med 25 procent i stedet for 27 procent, de næste knap 100.000 får en ny sats på 35 procent, mens resten beskattes med 42 procent som nu.

Og selv om skattelettelsen for langt de fleste private småsparere maksimalt udgør et trecifret beløb, hilser formanden for Dansk Aktionærforening, Niels Mengel, forslaget velkomment, ikke mindst af hensyn til signalværdien.

- Aktieinvestering har været lagt for had i visse politiske kredse og er blevet anset som en profitmaskine, som man har beskattet hårdt. Men det ser vi, at regeringen forsøger at gøre noget ved.

- Vores vurdering er, at det vil give et bedre fokus på, hvor værdierne skabes i samfundet og dermed også øge interessen for at bruge midler på at finansiere dansk erhvervsliv, siger han.

Tejs Knudsen er investeringsdirektør i Saxo Privatbank, og selv om han også hilser alle initiativer i den retning velkomne, så ser han et problem i, at et system med to skattesatser skal erstattes med et, der har tre forskellige satser.

- Det øger kompleksiteten på et allerede utroligt komplekst område. Det havde været mere interessant, hvis man var gået efter at øge tilgængeligheden for private investorer, siger Tejs Knudsen.

Han henviser til, at man i dag forskelsbehandler udenlandske og danske investeringsfonde i skattesammenhæng, selv om det ofte er samme produkt, ligesom man beskatter aktier og obligationer på forskellig vis.

- Forestil dig, at du både har investeret i Carlsberg i form af aktier og virksomhedsobligationer. Så kunne man formode, at afkastet skulle beskattes ens, men sådan er det ikke lige nu.

- Det er svært at forklare for menigmand, at man beskatter afkast af investering i frie midler så forskelligt i stedet for at have én og samme sats, siger han.

Regeringen har beregnet, at de planlagte ændringer i aktieindkomstskatten vil betyde, at staten årligt vil få 400 millioner kroner mindre i kassen som følge af lempelserne.

Ifølge Skatteministeriets tal betaler 790.000 danskere i dag aktieindkomstskat med lav sats.