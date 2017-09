Sygefravær svinger fra kommune til kommune

For Glostrups vedkommende betyder det ifølge A4, at kommunen ville kunne få 6154 ekstra medarbejderarbejdsdage at rutte med, hvis man bragte antallet ned på Esbjergs niveau.

Ifølge seniorforsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet Thomas Lund kan der være flere forklaringer på udsvingene.

- Der er stor forskel på at sidde på et socialkontor i storbyen og så et mere fredeligt sted i landet, siger han til A4.

Han peger også på udliciteringer af notorisk hårde job i eksempelvis hjemmeplejen eller rengøring.

- Når man i nogle kommuner har udliciteret de her områder, så indgår det jo ikke længere i statistikken for kommunalt ansatte, siger han.

Hos fagforeningerne bliver der peget på, at nogle kommuner tager sig af deres ansatte, mens andre er blevet hårde til at fyre dem, der ligger højt i statistikken og sygedage.

- Der er begyndt at være en tendens til, at man hurtigere skiller sig af med medarbejdere, der har for højt sygefravær, siger Mads Samsing, næstformand i HK Privat, til A4.

Hos FOA, Forbundet af Offentligt Ansatte, oplever man også et større pres.

- Vi ser, at folk, der reelt er syge, går på arbejde med et par panodiler, fordi de er bange for at blive opsagt, siger næstformand Mona Striib.

Kommunernes Landsforening arbejder aktivt på at nedbringe antallet af sygedage.

- Der skal sættes fokus på kulturen, men det er ikke et spørgsmål om, at man lige med et knips med fingeren kan få landkortet til at udligne sig, fortæller kontorchef i Arbejdsgiverpolitisk Center i KL, Charlotte Hougaard Clifford, til A4.

- Før i tiden var det måske et tabu at snakke om sygdom. Nu er det mere naturligt for lederen at snakke med den sygemeldte, og høre hvad arbejdspladsen kan gøre.