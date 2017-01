Svinkløv Badehotel genåbner i 2019 efter skred i tidsplan

Det tager længere tid end ventet at genopbygge det udbrændte Svinkløv Badehotel. Derfor genåbner badehotellet først i 2019. Det oplyser Fonden for Svinkløv Badehotel i en pressemeddelelse.

Men tidsplanen har ikke kunnet overholdes, siger bestyrelsesformand Steen Royberg i pressemeddelelsen.

- Vi har besluttet, at hotellet genopføres og åbner i sæsonen 2019, fordi vi har et ønske om at genopføre et badehotel, hvor man ikke går på kompromis med planlægning og gennemførelse af genopbygningen under tidspres, siger han.

- Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at kunne oplyse om omkostninger for genopførelsen og den endelige udformning af hotellet, tilføjer Steen Royberg.