Svensk minister vil ikke udelukke skilsmisse i PostNord

PostNord har fredag fremlagt regnskab for 2016 med et stort underskud, fordi den danske del af forretningen leverer et gigantisk underskud. Sveriges erhvervsminister vil ikke udelukke en skilsmisse mellem de to. - Der er vi ikke endnu. Men jeg udelukker ingen veje, som vil være gode for virksomheden, siger Mikael Damberg.

Foto: Scanpix/Henning Bagger