Færre breve i Danmark koster dyrt i PostNord, der havde milliardunderskud på driften sidste år. Den svenske erhvervsminister undersøger forhold i postvirksomheden for at tage stilling til, om han vil anbefale en opsplitning i en dansk og svensk del som før fusionen i 2009.

Svensk minister har nyt om mulig postskilsmisse om en måned

Erhvervsministeren i Sverige ser opsplitning af PostNord som en mulighed for at stå vagt om svensk post.

Ministeren har bestilt en undersøgelse af forholdene i PostNord og venter at have et resultat om en måneds tid.

En skilsmisse mellem den danske og svenske del af PostNord kan blive en realitet for den kriseramte postvirksomhed, hvis man spørger den svenske erhvervsminister, Mikael Damberg (S).

Det siger Mikael Damberg tirsdag efter en høring om krisen i PostNord i den svenske regerings økonomiudvalg. PostNords regnskab viste for nylig et milliardunderskud. Det er især færre breve i Danmark, der trækker ned.

- Min prioritet er at stå vagt om den svenske postvirksomhed, og der er to ting, der må ske: Vi skal fortsætte omstillingen af den svenske virksomhed, så den klarer digitaliseringen, og til det har vi brug for en ny moderniseret postlov.

- Det andet er, at jeg har bedt om juridisk og finansiel rådgivning for at se på omlægningen i Danmark og omkostningerne, som den indebærer, siger han.

Om sandsynligheden for en opdeling af PostNord siger ministeren, at han ikke vil udelukke noget på nuværende tidspunkt.

- Men der er vi ikke endnu. Vi skal arbejde gennem det her seriøst. Der skal ikke begås fejl igen, siger ministeren.

Post Danmark og Posten AB i Sverige fusionerede i 2009 og blev til PostNord. Den svenske minister sagde efter regnskabet 10. februar, at han vil have undersøgt forholdene før og efter fusionen.

Faldende brevmængder i Danmark hænger blandt andet sammen med digitaliseringen i det offentlige, som er gået fra at sende breve til beskeder i e-boks.

Udviklingen betyder, at den danske del af forretningen skal omlægges, og tusindvis af danske ansatte skal fyres i de kommende år.

Antallet af breve falder også i Sverige, men ikke i samme tempo som i Danmark, hvor brevmængden er faldet 90 procent siden 2000.

I Sverige kæmper PostNord med bortkommen og forsinket post, og ministeren har givet virksomheden til starten af april til at gøre noget ved problemerne. I mellemtiden skal anonyme prøveforsendelser teste, om PostNord lever op til løfter om bedring.

Ministeren vil ikke komme ind på mulige konsekvenser, hvis PostNord ikke forbedrer sig.

- Men jeg har gjort det meget klart for selskabets ledelse, hvilke forventninger jeg har til kvaliteten. Man bør kunne stole på, at posten kommer frem, som den skal, over hele landet, siger han.

Den svenske stat ejer 60 procent af PostNord, mens den danske stat ejer 40 procent. Der er dog en lige stemmefordeling mellem de to lande.