Svag dollar har endnu ikke ramt Danmarks eksport

Det giver ifølge Sydbanks økonom Søren V. Kristensen et fingerpeg om fortsat pæn vækst i dansk økonomi.

Til gengæld er han lidt bekymret over, at importen faldt med hele 6,6 procent, selv om der kan være tale om en enkelt måneds udsving - og selv om det kommer oven på en stor stigning i maj.

- Vigende import kan være et tegn på, at den indenlandske efterspørgsel er svækket. Samtidig er importen med til at øge konkurrencen og presser danske virksomheder til at forbedre deres produktivitet og konkurrenceevne, siger han.

Det er hovedsageligt EU-landene, der står for væksten i den danske eksport.

Noget overraskende er eksporten til Storbritannien steget med mere end 20 procent, mens salget af varer til Tyskland stort set var uforandret i juni.

Eksport- og importtallene betyder, at den danske betalingsbalance fortsat er i stort overskud.

Over de seneste 12 måneder løber det op i næsten 180 milliarder kroner.

- Overskuddet dækker over, at der er en alt for stor opsparing herhjemme i forhold til investeringsniveauet, men det er ingen let sag at øge investeringsniveauet, givet det at renten allerede er helt i bund, skriver Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen i en analyse.