Fra begyndelsen af 2017 behøver du ikke længere have det fysiske dankort med i tegnebogen, når du handler ind i en lang række supermarkeder. Nets er nemlig på vej med et mobilt dankort til mobiltelefonen.

Supermarkeder klar til mobilt dankort fra årsskiftet

Nets og Dansk Supermarked har indgået aftale om, at man fra begyndelsen af 2017 kan klare betalingen via et mobilt dankort på mobiltelefonen.

Man skal blot downloade en app til telefonen og inkludere dankortet i sin digitale tegnebog. Herefter kan man betale ved at holde telefonen frem foran kasseterminalen.

Jeppe Juul-Andersen, dankortansvarlig i Nets, forventer, at den nye betalingsform vil blive populær blandt danskerne.

- Vores forventning er, at det her bliver stort. Vi regner med, at op mod halvdelen af alle betalinger i 2020 vil ske via mobiltelefonen, siger Jeppe Juul-Andersen.

Allerede i dag kan man betale, uden at man skal hive dankortet frem fra pungen. Det sker via den såkaldte kontaktløse betaling, hvor dankortet i pungen skaber forbindelse til kasseterminalen.

Men det nye er altså, at man slet ikke behøver have dankortet med, fordi det nu er lagret på mobiltelefonen.

Ligesom med den kontaktløse betaling skal man indtaste sin pinkode, hvis beløbet overstiger 200 kroner.

Selv om Nets forventer, at betalingen med mobiltelefonen bliver et hit, vil det ikke sende det fysiske kort på museum lige med det første.

- Det vil det ikke. Vi tror på, at vi kommer til at have det fysiske kort i mange år fremover.

- Det, vi kommer med på mobilen, er et supplement. Ikke mindst for os, der bruger mobiltelefonen rigtig meget.

- Andre er glade for deres kort og vil bruge det, og der vil også være situationer, for eksempel i udlandet, hvor man ikke er lige så klar til mobilbetalinger, som vi er herhjemme, siger Jeppe Juul-Andersen.

Aftalen med Dansk Supermarked betyder, at der vil blive åbnet for betaling med mobilt dankort i Netto, Føtex, Bilka og Salling i første kvartal af 2017.

Nets har også indgået en lignende aftale om betaling med mobilt dankort hos konkurrenten Coop.