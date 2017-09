Se billedserie Morten Jensen i snedkeriet, hvor en opgave til Copenhagen Furs er ved at blive til. Foto: Jesper Danscher

Succes sikrer de lokale job

Erhverv - 08. september 2017 kl. 11:30 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Morten Jensen, der er indehaver af Asnæs Maskinsnedkeri i Odsherred, er det vigtigt, at der er opgaver nok lokalt til at holde de op til 27 medarbejdere beskæftiget.

- De fleste af vores svende kommer fra området og har valgt at arbejde hos os, fordi de så ikke skal pendle så langt for at komme på arbejde, fortæller han.

Og lige nu er der godt gang i sommerhusforbedringer, så opgaverne er centreret om Nordvest- og Vestsjælland.

- Jeg vil gøre alt for at sikre »drengene« beskæftigelse. Lige nu er det ikke noget problem, men de ved også godt, at det kan vende, så vi bliver nødt til at kigge indad mod København for at få opgaver, understreger Morten Jensen.

Han har stået i spidsen for Asnæs Maskinsnedkeri siden 2004, hvor han i et glidende generationsskifte overtog virksomheden fra sin far, Henrik Jensen.

Selve generationsskiftet skete over en femårig periode, og når Morten Jensen en gang imellem hører, »at du jo har fået det hele forærende«, bliver han harm.

- Ja, for det er bestemt ikke det, der er tilfældet. Man kan vel sige, at jeg har købt virksomheden, understreger Morten Jensen.

Asnæs Maskinsnedkeri laver tømrer- og snedkeropgaver først og fremmest i Nordvestsjælland, men også nu og da i Vestsjælland.

- Vi laver også enkelte opgaver i København, men det er kun, hvis vi i forvejen kender kunden, og han har bedt os om at lave det, siger Morten Jensen.

Læs hele artiklen i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/289/