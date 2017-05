Styrket landbrug gavner Vestjysk Banks bundlinje

Det går bedre for landbruget, og det kan direkte aflæses i regnskabet hos Vestjysk Bank for første kvartal i år.

Sammenholdt med højere indtægter på renter og gebyrer betyder det, at banken kommer ud af kvartalet med et resultat efter skat på 55 millioner kroner.

Det skal ses i forhold til samme periode sidste år, der gav et plus på bare 12 millioner kroner.

Vestjysk Bank kæmper for at overholde gældende regler til den såkaldte kernekapital, som er et udtryk for selskabets økonomiske polstring.

Her kommer kvartalets overskud banken til gode. Vestjysk Bank mangler således nu kun 84 millioner kroner for at leve op til kravene - ved nytårstid manglede der 112 millioner kroner.

Banken forventer, at man ved normal drift kan tjene kapitalunderskuddet væk.

Bestyrelsen arbejder dog også på en aktieudvidelse, som kan skaffe yderligere kapital.