Store virksomheder poster flere penge i it-sikkerhed

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der konkluderer, at 30 procent af alle virksomheder mere med end 10 ansatte har øget investeringerne i it-sikkerhed fra 2015 til 2016.

I de største virksomheder - dem med mere end 100 ansatte - er det endda hele 53 procent, der har opgraderet sikkerhedsforanstaltninger.

- Det er positivt, at der er øget fokus på sikkerhed. Vi kan nemlig se, at trusselsbilledet er øget, så det giver god mening.

- Alle virksomheder er udsat for phishing og direktørsvindel. Derfor er det godt, at det ser ud til, at også de mellemstore virksomheder er kommet med på bølgen, siger Adam Lebech, der er branchedirektør hos DI Digital.

Han er sikker på, at tallene for 2017 vil være endnu højere, fordi it-sikkerhed for alvor er kommet på dagsordenen, ikke mindst takket være cyberangrebet, der lammede Mærsks skibe og havneterminaler tidligere på sommeren.

- Men selv uden Mærsk-angrebet ville tallene for 2017 formentlig vise sig at være højere end de aktuelle tal.

- For investeringerne i it er stigende, og så bør investeringerne i sikkerhed alt andet lige også vokse.

- Specielt når man tænker på, at det har været underprioriteret i en årrække, hvor vi har opbygget et efterslæb på den konto i forhold den kraftige digitalisering, der er foregået, siger Adam Lebech.

Regeringen har afsat 100 millioner til en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed, der skal udkomme i det nye år.