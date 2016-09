Børn verden over er vilde med Lego, der har haft problemer med at kunne holde trit med efterspørgslen.

Stor efterspørgsel har udfordret Legos kapacitet

En af de største udfordringer for Lego er hele tiden at kunne levere byggeklodser på rette tid og sted.

Og alligevel er der ikke meget, der tyder på, at legetøjsproducenten fra Billund kommer til at sænke tempoet lige foreløbig.

Det skulle da lige være, at man ikke kan følge med efterspørgslen, og det er faktisk en af virksomhedens største udfordringer, fortæller finansdirektør John Goodwin.

- Vi har det seneste år haft problemer med at følge med efterspørgslen i vores Amerika-region. Derfor måtte vi bevidst skrue ned for vores aktiviteter i en periode.

- I mellemtiden har vi gjort alt for at balancere vores kapacitet og blandt andet udvidet kraftigt på vores fabrik i Mexico. Derfor står vi godt rustet til efteråret og julesalget, siger Goodwin.

Han fortæller også, at virksomheden har øget antallet af medarbejdere med 24 procent hen over de seneste seks måneder - simpelthen for at være klar til at omfavne de muligheder, der byder sig.

- Vi ser masser af vækstmuligheder for de kommende år. Alene det faktum, at 80 procent af vores omsætning stammer fra lande, hvor der kun bor 20 procent af verdens børn, siger os, at der er nok at tage fat på, siger han.

Alligevel advarer han mod at tro, at væksteventyret kan fortsætte i samme tempo.

- Over det seneste årti har vi i snit opnået 15 procent omsætningsvækst om året. Det er fantastisk, og vi forventer ikke at det fortsætter.

- Selv om vi i absolutte tal lægger endnu mere oven på hvert år, så vil matematikkens love betyde, at procenten bliver lavere, selv om vi når ud til endnu flere børn, siger han.

Foruden udvidelsen i Mexico har Lego de senere år også investeret milliarder i produktionsanlæg i Ungarn og Kina.