Stor efterspørgsel giver mere Dong-guld til Goldman Sachs

Goldman Sachs blev medejere i Dong, da den danske stat solgte ud af selskabet i 2014.

Investeringsbanken lagde beslag på lidt under 20 procent af aktierne i Dong ved salget.

Salget af Dong blev mødt med kritik fra flere sider, da processen omkring salget gik meget hurtigt gennem Folketinget. Flere politikere kritiserede den daværende regering for at hemmeligholde afgørende informationer omkring salget.

Da den danske stat solgte ud af Dong var selskabet vurderet til at være 31,5 milliarder kroner. Ved børsnoteringen blot to år senere var selskabet vurderet til at være små 100 milliarder kroner værd.

Den gang solgte Goldman Sachs aktier i Dong til nye investorer for 4,8 milliarder kroner.

De aktier, Goldman Sachs fredag har sat til salg, kostede ved en værdisætning på 31,5 milliarder kroner små to milliarder kroner at købe.

Hvis Goldman Sachs kan sælge de 26,5 millioner aktier, der aktuelt er til salg, til torsdagens aktiekurs vil posten have en værdi på 6,7 milliarder kroner. Og dermed vil fortjenesten være på 4,8 milliarder kroner.

Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet, vurderer, at Goldman Sachs er på vej helt ud af ejerskabet af Dong.

- I den selvsamme meddelelse om salget (torsdag red.), blev det meddelt, at Martin Hinze, som i dag er Goldman Sachs repræsentant i Dongs bestyrelse, ikke søger om genvalg ved den kommende generalforsamling.

- Det betyder på investeringssprog, at Goldman Sachs allerede er begyndt at eksekvere på deres exitplan. Om 12 måneder er det mest sandsynligt, at Goldman Sachs er helt ude af Dong, skriver Per Hansen.