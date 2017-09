Stoppet studie halverer værdi af Bavarian Nordic-aktie

Torsdag aften oplyste selskabet, at et fase 3-studie med midlet Prostvac, der bruges til behandling af prostatakræft, er blevet stoppet.

Studiet har været inddelt i tre grupper, hvoraf den ene har fået placebo. Da data ikke viste forskelle på de tre grupper, har en uafhængig dataovervågningskomité erklæret yderligere forskning "formålsløst".

Prostvac var et middel, som producenten Bavarian Nordic havde store forhåbninger til. Derfor var det forventet, at selskabets aktie fredag ville tage et dyk.

Og det gjorde den. Efter at have åbnet med et minus på over 80 procent af sin værdi blev aktiens værdi stabiliseret ved omkring halvdelen af den kurs, som den lukkede i aftenen før.

- Vi er meget skuffede og faktisk også lidt overraskede over at få stoppet studiet i forbindelse med den foreløbige analyse, siger administrerende direktør i Bavarian, Paul Chaplin, til Ritzau Finans.

- Vi kan dog ikke sige så meget mere, for vi har ikke set data endnu.

Bavarian Nordic præsterede sidste år en omsætning på en milliard. Selskabet mener ikke, at studiets stop får betydning for resultatet for i år. I år er aktien steget med 78 procent, og torsdag lukkede den i en rekordhøj lukkekurs.

Analytiker Søren Løntoft Hansen forklarer, at studiets kollaps får betydning, fordi en stor del af de indtjeninger, som aktionærerne har beregnet ind i værdien af Bavarian Nordic-aktien, var knyttet til Prostvac.

En af de aktionærer, der fredag morgen har holdt nøje øje med kursen, erhvervsmanden Asger Aamund. Han er selv tidligere bestyrelsesformand i Bavarian Nordic og ejer cirka 100.000 aktier i selskabet.

Han siger til Finans.dk, at han ikke vil være at finde blandt de aktionærer, der sælger ud af aktien i dag.