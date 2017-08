Se billedserie Den mobile rulle-kompaktor er blevet mere populær gennem de seneste år. Den runde, piggede valse bruges til at komprimere affald.

Større fokus på genbrug presser fremtidens skrald

Erhverv - 14. august 2017 kl. 06:00 Af Martin Pedersen Du kender det sikkert godt. Skraldespanden er faktisk propfuld, men du orker ikke at binde knude og skifte pose bare for at få pla

Sådan har de store virksomheder som Novo Nordisk det også nogle gange. Og det er dén udfordring, som affaldsvirksomheden Varig Teknik & Miljø A/S de seneste år har bygget sin forretning på. Et øget fokus på genbrug i samfundet og politisk opmærksomhed har nemlig fået erhvervslivet til i højere grad at tænke økonomi og miljø ind i deres håndtering af affald. De vil gerne betale for smartere affaldsløsninger, og det kan Varig Teknik & Miljø tjene penge på.

Sorø-virksomheden hjælper virksomheder, institutioner og organisationer med at opnå besparelser gennem smartere, nemmere og mere miljøvenlig affaldshåndtering. Det gør de primært ved at sælge og installere maskiner og systemer. Og ved at udvikle produkter og løsninger sammen med kunderne. Virksomheden har også syv bemandede servicebiler, der vedligeholder og reparerer affaldsmaskiner i hele landet.

Men udviklingen inden for området har betydet, at affaldsvirksomheden i dag arbejder meget mere med produktudvikling end for bare fem år siden.

En relativt ny og generel tendens er, at virksomheder vil komprimere deres affald, så det fylder mindre, og der kan blive kørt mere affald væk ad gangen. Det mærker salgschef Henning Vestergaard, når han taler med kunderne.

- Virksomhederne bliver mere og mere energibevidste, og de tænker på økonomi og miljø. De vil have containere, der kan håndtere flere kilo affald, siger Henning Vestergaard.

