Stigende inflation fortsætter med især dyrere mad og rejser

- Det er i høj grad årlige prisstigninger på fødevarer, husleje samt leje af sommerhus, der holder forbrugerprisstigningerne oppe i august 2017, skriver statistikbanken.

- Priserne på tjenester, der udgøres af blandt andet husleje, tandlæge, transport- og kulturtjenester, forsikringer og bankgebyrer, steg samlet set med 2,8 procent i forhold til samme måned sidste år, lyder det.

Tjenester havde den højeste årsstigning siden marts 2011, hvor stigningen også var 2,8 procent.

Flere økonomer venter, at inflationen snart vil falde lidt igen.

- Ser vi fremad, forventer vi, at inflationen vil falde lidt igen til et niveau omkring 1,2-1,3 procent, skriver Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit, i en kommentar.

- Det skal ses i lyset af, at der er en ekstraordinær stor sommereffekt i de seneste måneders tal, som vi forventer, vil aftage hen over efteråret, tilføjer han.

Både Signe Roed Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, og Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea, forventer, at inflationen vil havne i omegnen af én procent i år.

Fra 2015 til 2016 steg det gennemsnitlige forbrugerprisindeks 0,3 procent. Det var det laveste niveau siden 1953.

- Selv om inflationen har løftet sig fra sidste års bundniveauer, så betyder det ikke, at en almindelig familie er blevet fattigere i år, skriver Signe Roed Frederiksen.

- Prisstigningerne over det seneste år betyder godt nok, at der skal lægges lidt flere penge for de samme varer og tjenester. Men til gengæld kan man glæde sig over, at lønnen er steget endnu mere end priserne.

Cheføkonomen henviser til en statistik fra DA, som viser, at lønningerne i 2. kvartal 2017 steg med 2,4 procent i forhold 2. kvartal sidste år.