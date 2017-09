Stigende beskæftigelse sikrer private job i hele landet

Især de private virksomheder har haft travlt med at ansætte og stod for at ansætte 10.900 personer, mens de sidste 500 blev ansat i det offentlige.

Ifølge Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, gavner opsvinget hele landet.

- Der var ikke nogle områder i Danmark, hvor beskæftigelsen faldt fra 1. til 2. kvartal, skriver han i en kommentar.

- Samme tendens gør sig gældende, hvis vi kigger på udviklingen over det seneste år. Her ligger Københavns omegn i top fulgt af Østjylland. Men selv i Nordsjælland, hvor jobvæksten er mindst, blev der skabt 0,8 procent flere job det seneste år, siger han.

Antallet af lønmodtagere har ifølge Danmarks Statistik været stigende siden første kvartal 2013. Siden dengang er antallet steget med mere end 10 procent i seks ud af nitten brancher.

Det er positivt, at beskæftigelsen stiger, men samtidig bør man være opmærksom på, at nogle virksomheder simpelthen kan få svært ved at få fat i de ansatte, de har brug for.

Det skriver cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit i en kommentar.

- Der er således allerede nu flere advarselslamper, der nu begynder at blinke på arbejdsmarkedet. Ud over at vi nærmer os fuld beskæftigelse, er ledigheden meget lav og et stigende antal virksomheder melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft.

- Det skal man bestemt tage alvorligt, da erfaringerne fra midten af 2000'erne viser, at flaskehalse kan opstå ganske hurtigt og få betydelige negative konsekvenser for resten af økonomien, siger han.