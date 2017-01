Artiklen: Statsansatte taber kampen for jule- og nytårsfri

Statslige arbejdspladser har fået medhold i, at de kan opsige betalte fridage til jul, nytår og grundlovsdag.

Hidtil har de dage været fridage med løn for medarbejdere i Skat og Spillemyndigheden, men det gode bliver nu strøget fra listen.

For en gruppe ansatte i staten koster det fremover en feriedag, hvis de holder fri juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag.

Det står klart, efter at de to myndigheder har fået medhold i, at de kan opsige de arbejdsgiverbetalte fridage.

Afgørelsen er blevet offentliggjort fredag aften på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Det ærgrer ikke overraskende en række faglige organisationer.

- Det er en sort dag for medarbejderne på det statslige område, siger Ingeniørforeningen IDA's formand, Carsten Eckhart Thomsen, og uddyber:

- Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at man fra statens side kunne slippe afsted med at inddrage medarbejdernes ret til at holde fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag uden forudgående forhandling og kompensation.

For mange offentligt ansatte er det bestemt i overenskomsten, der er forhandlet på plads mellem de ansatte og arbejdsgiverne, om de pågældende dage er arbejdsdage eller fridage.

For de ansatte i blandt andet Skat er dagene ikke direkte skrevet ind i overenskomsten. Men det har været kutyme i årevis, at de ansatte holdt fri, lyder argumentet fra flere fagforbund.

Med afgørelsen bliver der sat punktum for voldgiftssagen. Sagen begyndte i 2013, hvor Skat meddelte de ansatte, at fridagene var inddraget.