Statens hjælpefond til landbruget er klar med støtte

- De første lån vil blive ydet allerede denne måned, og nu ser vi frem til, at pengene kan komme ud for at arbejde i landbruget, der har brug for nye investeringer for at øge effektiviteten og styrke indtjeningen, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Det forventes, at lånene i gennemsnit vil ligge på mellem fem og ti millioner kroner og have en løbetid på op til otte år.

Mellem 100 og 200 landbrug ventes at få glæde af ordningen.