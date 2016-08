FCK's sejr over APOEL betyder, at andet halvår bliver endnu bedre end første for regnedrengene hos Parken Sport & Entertainment. (arkivfoto)

Spillersalg sikrer Parken millionplus i første halvår

Parken Sport & Entertainment, der blandt andet ejer Lalandia og fodboldklubben FC København, har meget at glæde sig over i disse dage.

Sidstnævnte svært hjulpet af spillersalg.

- Resultat af transferaktiviteter i F.C. København udgjorde 30 millioner kroner i de første seks måneder af 2016 mod minus 22 millioner kroner i samme periode sidste år, skriver Parken Sport & Entertainment.

Blandt de spillere, der er solgt i halvåret, er Nicolai Jørgensen. Han blev solgt til hollandske Feyenoord. Det blev skønnet af Tipsbladet, at det salg alene var 25-30 millioner kroner værd.

Salget betød, at Parken Sport & Entertainment kunne notere sig et plus for halvåret på 9,2 millioner kroner, efter at have tabt 40 millioner kroner i samme periode i 2015. Her var det spillerkøb, der kostede.

Spillersalg står dog ikke for det hele for Parken Sport & Entertainment, der har skabt flere indtægter fra sine aktiver.

Omsætningen, de penge der kommer ind i et selskab, steg til 555 millioner kroner fra 518,2 millioner kroner.

Har af stod FC København og fodboldstadionet Parken for 107,5 millioner kroner. Udgifterne steg dog også, ikke mindst til personalet, der fik 69,2 millioner kroner i første halvår.

- Stigningen kan primært henføres til bonusudbetalinger til stab og spillertrup, skriver selskabet.

Lalandias omsætning steg til 201 millioner kroner i halvåret, mens Fitness.dk's omsætning steg til 226,9 millioner kroner. Sidstnævnte giver dog fortsat underskud og tabte 9,3 millioner kroner.

Efter at have vundet sig adgang til Champions Leagues gruppespil efter en sejr over cypriotiske APOEL onsdag, kunne Parken Sport & Entertainment fortælle, at man venter et resultat før skat på 225-250 millioner kroner i året.