Spaniens fjerdestørste bank købt for en euro

Banco Popular har lidt under store, dårlige udlån til den spanske ejendomssektor. Ejendomssektoren i Spanien var pustet op i en massiv boble forud for finanskrisen.

Da den brast, bragte det landet og ikke mindst landets banker ud i en voldsom krise, der i en overgang betød, at der var tvivl om Spaniens solvens.

Overtagelsen kommer, efter at EU's bankreguleringsmyndighed har vurderet, at banken ikke kunne overleve. Mere præcist er det EU's Single Resolution Board, SRB, der blev oprettet efter finanskrisen, der er trådt ind.

- Dagens beslutning beskytter indskyderne og kritiske funktioner i Banco Popular. Dette viser, at redskaberne, der er givet til kriseløsningsmyndigheder efter krisen, effektivt beskytter skatteydernes penge fra at redde banker, siger SRB-chef Elke König i en meddelelse.

Banco Santander overtager også al gæld i Banco Popular, som har været i en nedadgående spiral siden finanskrisen.

For at polstre sig vil Banco Santander rejse syv milliarder euro i ny kapital ved et aktiesalg, som allerede er fuldt garanteret af en række investorer, oplyser banken.

Banco Populars aktier er faldet med 94 procent på få år. Alene den sidste måned er aktien mere end halveret, og bankens markedsværdi har ramt 1,3 milliarder euro.

Det er sket i takt med, at der har været tvivl om bankens overlevelse. Banken har problemramte udlån for 36 milliarder euro til ejendomssektoren og skulle enten finde en køber eller rejse kapital for at leve op til myndighedernes krav.