Solid strategi løfter City Lift

- Det har altid været svært at komme ind hos store virksomheder. Og kommer du ind hos en stor virksomhed, så bliver du oftest bundet på en kontrakt, der fortæller, hvad kunden vil give for varen, siger medejer og direktør i City Lift René C. Olsen og fortsætter:

- Hvis kunden vokser med 10 millioner kroner om året i omsætning, og vi følger med, så får vi meget mere materiel og mange flere ansatte. Hvis kunden så vil ud af kontrakten, så har du stadigvæk en bunke ekstra maskiner, og du har en masse ekstra ansatte. Så har du ikke længere noget valg, om du vil sige ja eller nej til opgaver. Du bliver nødt til at sige ja, forklarer René C. Olsen om den strategi, der har vist sig at virke for City Lift. Og tempoet for strategien ligger også fast.