Sønderborg vil udklække ingeniører på nyt forskningscenter

Syddansk Universitet (SDU), Danfoss, Linak, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune er blevet enige om at poste i alt 175 millioner kroner i oprettelsen af et nyt center, der får navnet Center for Industriel Elektronik (CIE).

Centret skal indeholde forsknings-, innovations- og testfaciliteter på internationalt topniveau og vil samtidig danne basis for at udbyde nye ingeniøruddannelser på elektronikområdet på civilingeniør- og diplomingeniørniveau.

Det oplyser Danfoss i en pressemeddelelse.

De nye uddannelser oprettes for at imødegå den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne i området oplever.

Det fortæller borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S), som kalder investeringen for "vigtig og visionær".

- Det er af afgørende vigtighed, at der uddannes flere og de rigtige ingeniører til virksomhederne i vores kommune, siger han.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft betyder, at virksomhederne risikerer at måtte sige nej til ordrer, hvilket har konsekvenser for væksten.

Bestyrelsesformand i Danfoss A/S Jørgen Mads Clausen forklarer, at det er afgørende for Danfoss, at virksomheden har adgang til den nyeste viden og de dygtigste hjerner.

- Kun sådan kan vi fortsætte rejsen med at skabe nye banebrydende løsninger til vores kunder, siger han.

Netop samarbejdet med virksomhederne på et område, hvor de oplever et særligt behov, er en af de ting, dekan på SDU Henrik Bindslev peger på som værdiskabende.

- Det skaber både værdi for virksomhederne i deres innovation og produktudvikling, giver vores forskere inspiration og skaber en fremragende basis for at uddanne de ingeniører, virksomhederne efterspørger, siger han.

CIE opbygges over en årrække. I den første fase på fire år forventes det, at 110 personer er påbegyndt eller har afsluttet uddannelsen som ingeniør inden for elektronikområdet.

Det er samtidig målet, at der skal være tilknyttet en internationalt anerkendt forskergruppe på over 30 medarbejdere i 2025.