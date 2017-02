Snart kan Netflix komme med på ferie i EU-lande

Medlemslande i EU er nået en foreløbig aftale, der skal gøre det muligt at tage digitalt indhold med på ferie.

Med aftalen vil det blive muligt, at se film, serier, musik, bøger eller spil, som man har købt sig adgang til i Danmark, når man tager på ferie eller kortere ophold i andre EU-lande.

EU-medlemslandene har i kølvandet på EU-topmødet i Malta nået en foreløbig aftale om at fjerne barriererne for, at man kan se indhold på nettet, når man opholder sig i et andet EU-land end sit hjemland.

Aftalen mangler dog endnu at blive endeligt vedtaget af medlemslandene og Europaparlamentet.

Som det er i dag, vil en abonnent, som forsøger at se film på sin HBO Nordic-konto under en ferie i Italien, få en meddelelse om, at tjenesten "kun er tilgængelig i Sverige, Norge, Danmark og Finland".

På samme måde vil en bruger af Netflix være afskåret fra at bruge tjenesten i lande, hvor Netflix ikke udbydes for eksempel i Polen, eller kun have adgang til den lokale version af Netflix i andre lande.

Men det lægges der altså nu op til at ændre.

Konkret lægges der i aftalen op til, at indholdsudbydere skal bede abonnenter om at bekræfte deres nationalitet. En bekræftelse der skal leve op til EU's regler om beskyttelse af data.