Snapchats aktie-eufori overlevede ikke weekenden

I mandagens handel i USA, der stopper natten til tirsdag dansk tid, faldt aktierne i Snapchat med over 12 procent til 23,77 dollar.

Den populære billedbeskedsapp Snapchats vilde start på børsen stoppede brat mandag i USA. Aktierne i mediet faldt tungt efter to dages kursridt.

Snapchat kom på børsen torsdag til en pris på 17 dollar. Fluks steg aktierne med 44 procent, og fredag steg de med yderligere 11 procent.

Med mandagens fald er Snapchat, der lader brugere sende forgængelige billeder, videoer og beskeder til hinanden, dog fortsat 193 milliarder kroner værd ifølge Bloomberg.

- Videnskaben tilsiger, at jo mere sexet en børsintroduktion, jo mere sandsynligt er det, at den er overvurderet og vil lide under markante nedjusteringer af værdien og indtjeningen i de første otte kvartaler efter introduktionen.

Det skriver aktieanalytiker ved Needham & Co Laura Martin ifølge Bloomberg.

Snapchat er den seneste børsintroduktion af et softwareselskab, der er skudt i vejret. App'en har flere end 158 millioner daglige brugere, der sender 2,5 milliarder "snaps" - altså billeder og tekstbeskeder, som forsvinder igen.

Og Snapchat er særligt populært hos de unge under 30. En yderst eftertragtet målgruppe.

Spørgsmålet for aktiemarkedet er dog, om Snapchat kan tjene penge på sin tjeneste. Mens Facebook er blevet en ganske lukrativ forretning, kan Twitter eksempelvis fortsat ikke tjene penge.

Twitter blev børsnoteret i 2013, og siden da er aktiens værdi faldet med over 60 procent.

- Vi mener, at Snapchat vil være i stand til at tjene penge på sin forretningsmodel, og de har allerede bevist det. Men vi mener ikke, at de vil være lige så gode til det, som aktiernes værdi indikerer, siger analytiker ved Morningstar Ali Mogharabi til Bloomberg.

Han værdisætter aktierne i Snapchat til 15 dollar per aktie.