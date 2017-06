Smertefrit generationsskifte med nye ejere bag gardinerne

Da søskendeparret Helle Vendal og Carsten Sørensen for godt to år siden solgte det gamle familiefirma Pagunette i Gerlev ved Slagelse, fik parret gennemført et generationsskifte. Morten Hübner og Michael Mosegaard kom udefra og blev nye ejere. De to skulle på en eller anden måde ind i den »familie« af mangeårige medarbejdere, der nu fik nye chefer, samtidig med at Helle Vendal fortsatte i virksomheden.