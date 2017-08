Sky-tv klar til at smide milliarder for engelsk divisionsbold

I årevis er priserne for at vise den bedste britiske fodboldrække, Premier League, på tv steget og steget. Og nu ser prisen for at transmittere den andenbedste række ud til at blive fordoblet.

Ifølge avisen er tv-selskabet Sky parat til at betale 180 millioner pund, 1,5 milliarder kroner, per sæson for at vise kampe fra English Football League.

Samlet forhandler Sky om at lægge 500-900 millioner pund, 4,1-7,4 milliarder kroner, for en tre- til femårig aftale om at sende kampene.

Dermed har den konkurrerende tv-kanal British Telecom, BT, tabt buddet.

- Sky har brug for denne her aftale mere end BT.

- Sky har en helt ny kanalstrategi, der skal fyldes med indhold. Og Football League er det mest eftertragtede produkt i steder som Leeds, Nottingham, Derby og Norwich.

- Det meste af det østlige England har ikke noget Premier League, siger en kilde til avisen.

Prisen for English Football League åbner op for, at Premier League, den bedste engelske række, stiger endnu mere.

For nuværende deler Sky rettighederne med BT Group.

Sky alene betalte 4,17 milliarder pund, 35 milliarder kroner, for rettighederne i perioden 2016 til 2019.

Samlet betalte de to kanaler over fem milliarder pund for rettighederne, en stigning på 70 procent. Det betyder, at prisen per kamp nu er på 11 millioner pund, 92 millioner kroner.

Ifølge The Guardian vurderes det at kunne indbringe Premier League seks milliarder pund, 50 milliarder kroner.

Ifølge Idrættens Analysehus har rettighederne til dansk fodbold i perioden 2016 til 2021 kostet 2,4 milliarder kroner.

English Football League, EFL, var længe den bedste britiske fodboldrække. I 1992 brød 22 klubber dog ud og skabte Premier League.