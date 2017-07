Skrappere Schengen-kontrol giver ingen bøvl i provinsen

Den betyder, at politiet fremover skal skanne passet for alle rejsende, der bevæger sig ind eller ud af Schengen-territoriet.

- Vi har selvfølgelig talt med politiet om det. De forventer ikke, at det kommer til at betyde noget for flowet i lufthavnen, siger Kjeld Zacho Jørgensen, der er direktør for Billund Lufthavn.

Han forklarer, at politiet i Billund i forvejen er ret omhyggelige i kontrollen og sjældent bare vinker rejsende videre uden at registrere passet og dets ejer.

I Aalborg Lufthavn ser direktør Søren Svendsen også med sindsro frem mod den skrappere kontrol.

- Vi har af servicehensyn allerede udbygget vores kontrolfaciliteter for mindre end et år siden.

- Derfor er vi sådan set gearet til at håndtere det, der kommer til at ske. Det får ingen praktisk betydning, siger han.

I Københavns Lufthavn forventer man, at passagerne kommer til at stå længere tid i kø, når alle rejsende til eksempelvis London, Tyrkiet eller USA skal have tjekket passet.

Det endda på trods af, at lufthavnen de kommende år vil investere omkring 700 millioner kroner i at udbygge politiets paskontrol i terminalerne.