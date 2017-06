Skat må nu jagte momssvindel hos udenlandske netbutikker

Skatterådet har givet Skat tilladelse til at jagte netbutikkerne for at kontrollere, om momsen bliver betalt.

Det skal være slut med, at udenlandske netbutikker kan slippe for at betale dansk moms, når de sælger til kunder i Danmark.

Og det er godt nyt for de danske netbutikker, mener markedsdirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft.

- Når danske forbrugere sidder og søger efter varer på internettet, så vil prisforskellen til de udenlandske netbutikker ikke være så stor, fordi momsen pludselig bliver den samme, forklarer han.

- Og det gør, at danske netbutikker forhåbentlig kan gøre sig mere gældende i konkurrencen.

Ifølge Henrik Hyltoft har Dansk Erhverv i mange år arbejdet for at sikre, at netbutikker fra Danmark kan konkurrere på lige fod med udenlandske.

Stadig flere danskere vælger nemlig at handle på nettet, flest af dem klikker ind på udenlandske sider for at gøre deres køb.

I 2017 var det ifølge tal fra Dansk Statistik og Dansk Erhverv 42 procent af de handlende på nettet, der købte varer i et andet EU-land. Samtidig valgte 21 procent at lave indkøb i et land uden for EU.

Med tilladelsen fra Skatterådet får Skat mulighed for at finde ud af, hvilke udenlandske netbutikker danskerne handler i.

Og det kan vise sig at være indbringende for den danske statskasse, mener Henrik Hyltoft.

- Vi regner jo med, at der ligger flere hundrede millioner til statskassen, når de finder ud af, hvor danskerne rent faktisk handler i udlandet, og om de udenlandske netbutikker har betalt det, de skulle, fortæller han.

Danmark har ifølge EU en af de højeste momssatser i unionen. Til sammenligning skal der i nabolandet Tyskland kun betales 19 procent i moms.

Netbutikker fra EU-lande skal dog betale dansk moms, når de sælger varer til forbrugere i Danmark for over 280.000 kroner.