Skat beskyldes for dårlig kontrol med afgifter på taxier

Ifølge Finans er fejlen sket, når personer eller firmaer har eksporteret gamle taxier og har bedt om at få refunderet registreringsafgift.

Skats systemer burde ikke kunne refundere mere, end der oprindeligt er indbetalt. Men i forbindelse med digitaliseringen af motorregisteret er informationer om taxierne ifølge Skat tilsyneladende gået tabt.

Skat har foreløbig konstateret, at 3,4 millioner kroner er udbetalt i strid med reglerne på samlet 214 biler, og nu undersøges yderligere 535 sager.

Dansk Bilbrancheråd, der er talerør for godt 1800 selvstændige værksteder, er dybt bekymret.

- Det viser, at Skat mangler både ressourcer og stærkere kompetencer, siger direktør Erik S. Rasmussen til Finans.

Da Skat i sidste måned fik kritik for en slap kontrol med refusion af afgifter på leasingbiler, argumenterede Skat blandt andet for, at it-systemerne var sådan indrettet, at man aldrig kunne få mere afgift tilbage, end der oprindeligt var indbetalt.

- Det underbygger indtrykket af, at der overhovedet ikke er styr på afgiftsområdet, siger Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, til Finans.

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen fra SF, stemmer i:

- Det er ufatteligt, hvor ringe det står til i Skat.

Skats ledelse fastholder over for Finans, at der i relation til for meget udbetalt eksportgodtgørelse ikke er tale om fejl i Skats it-systemer.

Skat er gået i gang med at inddrive de 3,4 millioner kroner, der fejlagtigt er refunderet.

Det er ikke lykkedes for Finans at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) til sagen.