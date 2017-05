Sjællændere halter fortsat efter med bredbåndsdækning

Af den fremgår det, at 77 procent af husstandene i Region Sjælland har adgang til bredbånd med en downloadhastighed på mindst 100 Mbit/sekund og en uploadhastighed på 30 Mbit/sekund eller mere.

- Der sker heldigvis en hastig udvikling i bredbåndsdækningen generelt i Danmark, men der er også store regionale forskelle.

- Region Sjælland har den laveste dækningsprocent, men jeg glæder mig over, at den har indhentet en del af det forspring, de andre regioner har haft, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Han henviser til, at kun 66 procent af sjællænderne i 2015 havde mulighed for hurtigt internet.

Ministeren mener, at det er afgørende for bosætning og mulighederne for at drive virksomhed, at hullet til internettet er tilpas stort.

Derfor har regeringen også sat initiativer i gang, som skal skubbe på udviklingen.

Først og fremmest er der etableret en bredbåndspulje, og man har givet mulighed for realkreditfinansiering.

Samtidig er der mulighed for at bruge boligjobordningen, når man skal have lagt bredbånd ind i sit hus.

Mens man altså er knap så begunstiget i Region Sjælland, ser det anderledes positivt ud i Region Syddanmark, hvor dækningsprocenten hedder 92 procent. Det er højere end i Region Hovedstaden, hvor tallet er 88.

Ser man på hele landet over ét, er dækningsprocenten for de hurtige bredbåndsforbindelser steget fra 82 til 88 procent.

En del af stigningen skyldes dog en ny opgørelsesmetode, hvor tomme erhvervsbygninger er taget ud af regnestykket.