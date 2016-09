Shell sælger raffinaderi i Fredericia i handel til 530 millioner

- Vi har netop fejret raffinaderiets 50 års jubilæum med vores naboer i Fredericia og er glade for med denne aftale at have sikret et stærkt fundament for raffinaderiets fortsatte drift, siger kommunikationsdirektør Jesper Brieghel fra Shell i en pressemeddelelse.

Raffinaderiets omkring 240 medarbejdere beholder deres job ved ejerskiftet, oplyser Shell.

Det er ikke en helt udenforstående, der bliver den nye førstemand i Fredericia. I spidsen for Dansk Olieselskab står administrerende direktør Lars Clausen, som har arbejdet 20 år i Shell og har været administrerende direktør for Shell i Danmark. Selskabet har en række investorer i ryggen.

Den endelige overdragelse af raffinaderiet og de tilhørende aktiviteter forventes at ske i 2017, hvis myndighederne siger ja.

Med salget af raffinaderiet er Shells udsalg af den danske forretning overstået. En proces, der blev sat i gang i 2014.

I marts 2015 offentliggjorte oliegiganten, at de danske tankstationer var solgt til canadiske Alimentation Couche-Tard, der i forvejen havde erhvervet sig de danske Statoil-stationer. Det gule Shell-brand lever dog videre.

- Shells globale strategi er at koncentrere disse typer af virksomhed på de større vækstmarkeder, hvor vores forretningsmodel er mest konkurrencedygtig.

- Ikke desto mindre forbliver Shells muslingskal og brændstofprodukter på de danske veje. Mere end 200 tankstationer over hele Danmark drives fortsat som Shell-stationer, blot under nyt ejerskab, siger Jesper Brieghel.

Shells ejer 36,8 procent af Dansk Undergrunds Consortium, der er den største producent af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Den del af forretningen bliver ikke berørt af salget.