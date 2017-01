Artiklen: Selskabers slutspurt på eksporten lover bedring for 2017

November bød på tiltrængt fremgang for danske virksomheders salg til udlandet.

I november var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 16,7 milliarder kroner. Det er en stigning på 3,7 milliarder kroner i forhold til oktober, oplyser Danmarks Statistik.

Fremgangen er tiltrængt, lyder det fra vicedirektør Kent Damsgaard fra erhvervsorganisationen Dansk Industri.

- Eksporten har udviklet sig meget svagt over det seneste års tid. Derfor er det en rigtig god nyhed for dansk økonomi, at virksomhederne sidst på året endelig har fået lidt mere gang i salget til udlandet, skriver han i en kommentar:

- Eksporten har afgørende betydning for væksten og udviklingen i beskæftigelsen. Rigtig mange arbejdspladser afhænger af virksomhedernes eksport. Det er derfor afgørende, at fremgangen fortsætter og bider sig fast.

Ifølge cheføkonom Jes Asmussen, cheføkonom i Handelsbanken, er det tredje måned i træk, at eksporten stiger en smule.

Det giver grund til at se optimistisk på, at bedringen i den globale økonomi kan smitte af på efterspørgslen på danske varer, lyder det.

- Et stærkere eksportopsving er en vigtig forudsætning for at sætte mere gang i dansk økonomi, skriver han i en kommentar.