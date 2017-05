Scandlines: Femern er selv ansvarlig for forsinkelse

Femern-forbindelsen er et 57 milliarder kroner stort projekt, der skal forbinde Danmark og Tyskland via en sænketunnel mellem Lolland og Femern.

Selskabet bag Femern-forbindelsen, Femern A/S, mener, at rederiet Scandlines har været medvirkende til at komplicere byggeriet af den faste forbindelse.

Projektet har trukket ud, men byggeriet skal efter de nuværende planer starte i 2020.

Indtil videre er der brugt 4,5 milliarder kroner på forberedelsen af projektet, der involverer en stor, tysk myndighedsgodkendelsesproces.

- Samtidig gør kritikerne alt, hvad de kan, for at forsinke og fordyre projektet, godt støttet af Scandlines, siger viceprojektdirektør i Femern A/S Ajs Dam.

Rederiet, der ejer færgeforbindelsen mellem Danmark og Femern, melder pas i forhold til, at man skulle have ansvaret for forsinkelser og ekstra omkostninger.

- Der har hidtil overhovedet ikke været behov for støtte for at forsinke og fordyre processen.

- Det har Femern A/S så rigeligt klaret selv med den arrogance og inkompetence, hvormed de har grebet den tyske proces an.

- Dét forkludrede forløb kan Scandlines ikke tage æren for, siger administrerende direktør for Scandlines Søren Poulsgaard Jensen.

Ifølge direktøren arbejder Scandlines som selskab primært for, at adgangen til selskabets færgelejer ikke bliver dårligere end til den kommende tunnel, så man kan konkurrere på lige vilkår.

Det er sket via indsigelser i den tyske godkendelsesproces og en sag ved EU-Domstolen.

Mediet Finans kunne sidste år fortælle, at Scandlines har fået udarbejdet en kritisk rapport om Femern-forbindelsen og har flere lobbyister ansat.

Derudover støtter Scandlines den tyske miljøorganisation Nabu, der er en af de største kritikere af Femern-forbindelsen. Den støtte er dog omkring nye hybridfærger på ruten ifølge rederiet.

Direktøren lægger ikke skjul på, at selskabet støtter op om de mange kritikere af den kommende tunnel.

- Samtlige af vores medarbejdere er medlem af de organisationer, der kæmper imod Femern. Det er deres liv og levned, så selvfølgelig kæmper de imod, og selvfølgelig støtter vi vores medarbejderorganisationer.

- Så jeg kan ikke entydigt sige, at vi ikke støtter andres kamp. Men det har vi heller ikke noget problem med. Jeg synes, det er en god sag, og det skammer vi os ikke over.

- Det er en god sag for vores forretning og vores medarbejdere, siger Søren Poulsgaard Jensen.

Han venter, kampen til trods, at tunnelen vil komme.

- Tror vi, at vi kan stoppe dette her? Nej, det tror vi ikke. Men vi håber, at vi kan påvirke de forhold, vi skal konkurrere under i fremtiden, siger Scandlines-direktøren.