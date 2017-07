Sanofi-regnskab gør ikke Novo-investorer meget klogere

Ved middagstid er aktien i svagt negativt terræn i et marked, der ellers er lysegrønt.

Et halvskuffende regnskab fra medicinalvirksomheden Sanofi fik mandag morgen Novo Nordisk-aktien til at stige pænt, men siden er investorernes begejstring kølnet af.

Det skyldes ifølge senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank formentlig, at det er svært at blive helt klog på, hvad franske Sanofis salgstal konkret betyder for konkurrenten Novos salgsudvikling.

- At Sanofis salg på det amerikanske marked er gået tilbage, betyder ikke nødvendigvis, at Novo Nordisk er steget tilsvarende.

- For det første er der også andre konkurrenter på markedet, og vi ved heller ikke, hvad markedsandelene reelt er værd på et presset amerikansk marked, siger analytikeren.

Det var kendt, at Sanofis aldrende insulinpræparat Lantus på grund af tabte kontrakter med en række forsikringsselskaber ville få et svært 2017.

På samme måde har Novo Nordisk meldt ud, at man i år på grund af prispres vil få mindre for sine insulinprodukter i USA i år.

Investorernes øjne vil derfor nu være rettet mod 2018 og udfaldet af de igangværende forhandlinger om næste års priser.

- Al fokus i forbindelse med Novos regnskab kommer til at handle om priserne i 2018.

- I den forbindelse er det interessant, hvad Sanofi har gjort for at vinde tabte kontrakter tilbage, men det er vi ikke meget klogere på lige nu, siger Søren Løntoft Hansen.

Han er dog sikker på, at aktionærerne vil være bedre informeret, når Novo Nordisk offentliggør sit halvårsregnskab onsdag i næste uge.

Ikke mindst set i lyset af, at flere aktionærer gav udtryk for, at man følte sig dårligt informeret, da selskabet sidste år nedjusterede forventningerne til den fremtidige indtjening på baggrund af prispres i USA.

- Jeg er overbevist om, at Novo Nordisk vil komme med en eller anden udmelding, selv om der vil være forhandlinger, der ikke er afsluttet.

- Der er en stor kommunikativ opgave for selskabet i forhold til at holde markedet opdateret på prissituationen næste år, siger analytikeren.