Samsung forventer at have forbedret sit driftsoverskud med 50 procent i fjerde kvartal, oplyser selskabet fredag. Det endelige regnskab offentliggøres i slutningen af januar.

Samsungs overskud brager op trods smartphone-fiasko

I fjerde kvartal forventer Samsung at have opnået et driftsoverskud på 9,2 billioner won. Det svarer til 54,7 milliarder kroner.

Resultatet er 50 procent højere end sidste år, oplyser Samsung fredag.

Overskuddet overgår ifølge Reuters finansanalytikernes forventninger. I snit lød deres skøn på 8,2 billioner won.

Omsætningen i de tre måneder fra oktober til årsskiftet ventes at vise et beskedent fald på under én procent til 53 billioner won.

Selskabet har for vane at komme med et skøn for det forventede overskud forud for sine endelige regnskaber.

Holder forventningen stik, er det Samsungs bedste resultat siden tredje kvartal 2013.

Bag fremgangen ligger et stærk salg af hukommelseschips samt skærme.

Samsungs problemer med Galaxy Note 7, der viste sig at kunne bryde i brand på grund af et ustabilt batteri, belastede regnskabet i tredje kvartal med flere milliarder kroner.

Regnskabet for fjerde kvartal samt hele 2016 offentliggøres i slutningen af januar. Samsung er verdens største producent af fjernsyn, hukommelseschips og smartphones.