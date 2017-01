Artiklen: Salget af enzymer står næsten stille for Novozymes

Novozymes forventede, at omsætningen i 2016 skulle have vokset mere, end den viste sig at gøre.

Men selv det viste sig at være svært at nå i 2016, hvor man realiserede en organisk salgsvækst på bare fire procent.

For et år siden sænkede Novozymes sine langsigtede forventninger til den årlige vækst, så de nu ligger mellem seks og syv procent.

Og regnskabet viser, at det ikke bare skyldtes et dårligt år i en enkelt eller to af selskabets divisioner.

Det var nemlig kun det mindste forretningsben kaldet tekniske og farma, der med en vækst på 13 procent overgik forventningerne.

Novozymes' største forretningsområde målt på omsætning er vaskemiddelenzymer, og her lykkedes det kun at opnå en organisk vækst på to procent, nøjagtigt som i føde- og drikkevaredivisionen.

Værst gik det i bioenergi-divisionen, der producerer enzymer, der bruges i fremstillingen af bioethanol.

På grund af den lave oliepris er interessen for alternativer til olie vigende, og det har betydet en omsætningsnedgang på tre procent.

Endelig har man i landbrugs- og foderdivisionen realiseret en organisk vækst på fem procent.

Alt i alt peger det ifølge senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank på, at der går en rum tid, før de langsigtede mål kan indfris.

- Novozymes erkender, at det med den nuværende palette af produkter ikke kan nå sine mål.

- Ambitionen om at vokse så meget, som man tidligere har gjort, er stadig til stede. Men for både 2017 og 2018 skal man ikke sætte næsen op efter, at selskabet kommer i nærheden af det, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.