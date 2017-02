Antallet af konkurser i den private ældrepleje er nu oppe på 43 siden 2006. Af dem er 39 gået konkurs, siden markedet for alvor blev konkurrenceudsat i 2013. Arkivfoto.

Så gik firma nummer 43 konkurs i den private ældrepleje

Antallet af konkurser er dermed oppe på 43 siden 2006. 39 af dem har fundet sted, siden markedet for alvor blev konkurrenceudsat i 2013.

Lev-Vel Privat Godkendt Hjemmehjælp skal ikke længere stå for privat ældrepleje på Lolland-Falster.

- Vi må konstatere, at konkurserne i den private del af ældreplejen desværre fortsætter. Denne gang foregik det i nogenlunde ro og orden, lyder det fra Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

- Men det er en alvorlig understregning af, hvor skrøbelig konstruktionen med private udbud er, siger han.

Ifølge FOA har de mange konkurser berørt i alt 11.649 ældre. Det skaber desuden problemer for kommunerne, fordi det kan ske med få timers varsel.

Ældre risikerer dermed at stå i en usikker situation, hvor de skal vente på, at der findes en løsning, før hjælpen kommer.

Dennis Kristensen mener ikke, at de billigste priser altid er gavnligt for de ældre.

- Ud fra en generel betragtning er det næppe den bedste løsning for borgerne, hvis man sætter pris over kvalitet, siger forbundsformanden.

Stod det til FOA, blev kommunerne bedre til at formulere kravene til de private leverandører, så der er en sikkerhed for, at det er levedygtige firmaer, der vinder kommunernes udbudsrunder.

- Og så bør vi begrænse licitationer, hvor prisen er det altafgørende parameter, siger Dennis Kristensen til Ritzau.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) har i december meddelt, at han umiddelbart ikke har nogen "ideologiske kvababbelser" i forhold til, hvad man kan konkurrenceudsætte.

Han går derfor ind for at lade private stå for så stor en del af den offentlige service som muligt.