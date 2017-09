SF om ny hvidvasksag: Et eksempel på uansvarlig bankdrift

Sådan siger SF's finans- og erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, i en skriftelig kommentar, efter at et omfattende læk af data til Berlingske har vist, at regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gennem Danske Bank.

Danske Bank har på ingen måde handlet ansvarligt og burde have indset, at der var noget råddent i gære.

Pengene er blandt andet gået til magtfulde politikere, højtstående embedsmænd og indflydelsesrige mediefolk verden over, der samtidig offentligt har forsvaret regimet.

- Hele sagen stinker og er et åbenlyst eksempel på at en tilfældig person agerer stråmand. Og her er der endda angiveligt tale om korruption, hvilket kun gør sagen endnu værre, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Det materiale, som Berlingske er kommet i besiddelse af, omfatter blandt andet detaljerede kontooplysninger og kontoudtog.

De viser tusindvis af transaktioner fra 2012 til 2014 gennem Danske Bank fra fire selskaber med tætte forbindelser til regimet i Aserbajdsjan.

- Den her sag er endnu et eksempel på uansvarlig bankdrift og endda fra en bank der i den grad blev reddet af de danske skatteydere under finanskrisen, siger SF-ordføreren.

Politikerne har allerede taget initiativer, som skal bekæmpe hvidvask.

Tilbage i juni blev der indgået en aftale, som blandt andet betyder, at strafferammen for hæleri er hævet fra seks år til otte års fængsel.

Bødesanktioner er også blevet hævet, mens Finanstilsynet har fået mulighed for at inddrage tilladelsen til at drive finansiel virksomhed, hvis der sker grove overtrædelser af loven om hvidvask.

Lisbeth Bech Poulsen mener dog, at der igen er grundlag for at se på lovgivningen, og hun kalder derfor Erhvervs- og Vækstminister Brian Mikkelsen (K) i samråd.

- Der er heldigvis kommet nogle forbedringer de seneste år, men de er kommet, fordi vi har haft sager, hvor whistleblowere har hjulpet offentligheden med at få kendskab, siger hun.

- Så her bør vi helt konkret sætte ind for at hjælpe whistleblowere med bedre beskyttelse.