SF kalder licens for uretfærdig og er med på at afskaffe den

- Licensen er jo i sig selv uretfærdig. Alle betaler jo det samme i licens, om man så er studerende eller kontanthjælpsmodtager eller direktør. Så jeg ser gerne, at man afskaffer den og laver en progressiv medieskat.

- Men det skal ikke være på finansloven fra år til år, siger Jacob Mark, der på det punkt dermed er uenig med DF.

Hvor Kristian Thulesen Dahl foreslår en model, hvor for eksempel DR skal finansieres over finansloven, så ser SF hellere en model, hvor økonomien i DR er fastlagt flere år frem.

- Ellers frygter jeg, at det vil blive et finanslovsspørgsmål fra år til år, og at der så ikke er nogen sikkerhed for, at vi har et stærkt public service-organ i Danmark i fremtiden.

- Jeg frygter faktisk også, at det såkaldte armslængde princip, om at politikere ikke må bestemme over, hvad DR laver, i givet fald vil forsvinde lidt, siger Jacob Mark.

SF er heller ikke med på et andet forslag fra DF om at skære 25 procent af DR's budget.

Besparelsen skal hentes i den periode, det næste medieforlig kommer til at løbe over. Det svarer til cirka 900 millioner kroner.

Det skal ske, fordi DR simpelthen har vokset sig for stor og dominerende i det danske medielandskab, lyder det fra DF-formanden i Berlingske. Men DR skal netop være stor, siger Jacob Mark.

- Jeg synes personligt ikke at det er en god idé at skære i public servicen i Danmark. DR leverer blandt andet rigtig godt børne-tv og vigtige nyhedsudsendelser, og det er brug for et stærkt public service-organ, siger han.

En række af Folketingets partier er åbne for at afskaffe licensen i sin nuværende form. Tidligere har R og LA sagt god for at skrotte licensen, og i Berlingske onsdag er også S med på at diskutere forslaget.

I Venstre lyder det, at partiet er med på at omlægge licensen, så længe den enkelte dansker ikke kommer til at betale mere end i dag.

Hos De Konservative går man derimod ind for en differentieret licens, hvor for eksempel studerende betaler et mindre beløb.