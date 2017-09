SAS-strejke kan først få virkning fra 16. september

Det skriver Berlingske Business, som erfarer, at der er udsendt et nyt strejkevarsel, som annullerer det tidligere.

En eventuel strejke blandt de danske SAS-piloter, der er organiseret under Dansk Pilotforening (DPF), kan først træde i kraft 16. september.

Årsagen er, at SAS har sået tvivl om gyldigheden af det første strejkevarsel, der blev udsendt forrige fredag og skulle have haft virkning fra 11. september.

René Arpe, der er formand for DPF, har over for Ritzau ingen kommentarer til historien.

Han fortæller, at uenigheden mellem piloterne og SAS har betydet, at parterne nu forhandler videre i Forligsinstitutionen.

Det betyder, at det er meget begrænset, hvad han må sige om de igangværende forhandlinger.

Han kan dog godt fortælle, hvad uenigheden mellem parterne i grove træk drejer sig om.

- Vores modpart vil gerne have øget fleksibilitet fra vores side, og det er vi også indstillet på at give dem.

- Vi kan bare ikke acceptere tvungne ordninger som dem, der bliver lagt op til. Det skal ske af frivillighedens vej, siger han.

René Arpes svenske kolleger i Svensk Pilotförening indgik torsdag aftale om en ny treårig overenskomst med SAS.

Den indebærer blandt andet, at piloterne giver afkald på muligheden for at strejke de kommende tre år.

- Det er en vurdering, som de har foretaget i den situation, de er i, og den tager vi til efterretning.

- Os bekendt er de ikke blevet mødt med de samme krav, som vi er blevet præsenteret for, og det undrer da lidt, siger René Arpe.

Fordi der er forskellige arbejdsretlige systemer i Danmark, Norge og Sverige, foregår overenskomstforhandlingerne med piloterne i de tre lande hver for sig.