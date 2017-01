SAS slår Norwegian på passagerer i 2016 med en vingespids

- Det er glædeligt at se, at flere end tidligere vælger at flyve med SAS, og at vores udvidede tilbud på de interkontinentale og fritidsorienterede ruter bliver taget så positivt imod af vores kunder, siger topchefen i SAS, Rickard Gustafson, i meddelelsen.

Med trafiktallet for december står det klart, at SAS beholder sin titel som Skandinaviens største luftfartsselskab.

Det så på forhånd ellers ud til, at konkurrenten Norwegian for første gang kunne overhale SAS på antallet af passagerer over et år.

Men det oprindeligt norske lavprisselskab kommer lige efter SAS med 29,3 millioner passagerer i 2016 - godt hjulpet på vej af 34 nye ruter i årets løb.

I løbet af året har Norwegian dog ifølge Ritzau Finans været større end SAS i flere af årets 12 måneder.

I SAS kom væksten i december især fra de lange ruter. SAS fremhæver, at væksten var størst på selskabets flyvninger til USA, hvor SAS åbnet nye ruter til blandt andet Boston, Los Angeles og Miami.

Mens der bliver flere passagerer, så falder indtjeningen for hver enkelt.

Nøgletallet "valutajusteret yield" dækker over omsætningen per fløjet passagerkilometer. Det faldt med 13 procent i december.

Det får SAS-topchef Rickard Gustafson til at understrege, at det fortsat er yderst vigtigt at effektivisere SAS.

Topchefen har meldt ud, at SAS overvejer at åbne baser i udlandet for at kunne spare lønkroner til personalet. Samme model benytter Norwegian allerede.

En base defineres som det sted, hvor flyene overnatter, og hvor personalet stiger om bord på en ny arbejdsdag.